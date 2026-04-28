Justicia surcoreana eleva a 4 años de cárcel la pena contra ex primera dama

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La justicia surcoreana condenó este martes en apelación a la ex primera dama Kim Keon Hee a cuatro años de prisión por manipulación bursátil y corrupción, escándalos que habían empañado la presidencia de su esposo, Yoon Suk Yeol, que se encuentra encarcelado por insurrección.

La ex primera dama había sido condenada en primera instancia en enero a 20 meses de prisión por corrupción, tras aceptar regalos de lujo por parte de la secta Moon, pero había sido absuelta de otros cargos, entre ellos las acusaciones de manipulación de cotizaciones.

Esto fue revocado este martes por el Tribunal de Apelación de Seúl, que agravó notablemente su condena.

«El tribunal condena a la acusada a cuatro años de prisión y le impone una multa de 50 millones de wones», unos 34.000 dólares, declaró el Tribunal de Apelación en una decisión transmitida en directo por televisión.

Con la parte inferior del rostro cubierta por una mascarilla blanca, Kim Keon Hee mantuvo la cabeza baja al escuchar el veredicto.

El tribunal la declaró culpable de haber manipulado el precio de las acciones de Deutsch Motors, calificando este acto de «transacción colusoria (…) constitutiva de manipulación del mercado».

También añadió que la ex primera dama, de 53 años, «no había reconocido su culpabilidad y, por el contrario, había recurrido constantemente a excusas».

Su condena por corrupción se produjo después de que aceptara dos bolsos Chanel y un collar Graff por parte de la Iglesia de la Unificación, también conocida como secta Moon.

Debido a estos sobornos, «la confianza del público en la transparencia de los asuntos del Estado y en el desarrollo justo de la política nacional se vio sacudida», concluyó el tribunal.

Asimismo, precisó haber tenido en cuenta la ausencia de antecedentes penales de Kim para determinar su condena.

Los abogados de la ex primera dama declararon a la AFP que recurrirán el veredicto ante la Corte Suprema.

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