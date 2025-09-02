Justicia turca destituye a la cúpula provincial de Estambul del mayor partido opositor CHP

Estambul, 2 sep (EFE).- Un juzgado de Estambul admitió este martes a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía contra la cúpula provincial del CHP en Estambul, el principal partido de la oposición, y decretó como medida cautelar la destitución de diez miembros de su dirección.

Según la acusación de la Fiscalía, existen indicios de que en las elecciones provinciales del partido en octubre de 2023 se ofreció dinero a algunos delegados por votar a la actual cúpula, por lo que pide penas de entre uno y tres años para diez acusados.

El presidente provincial del CHP, Özgür Celik, que obtuvo el cargo en esas elecciones, respondió que se trata de «un ataque político, no judicial» con el objetivo de conseguir «una Turquía sin el CHP».

«Es un intento de frenar el avance del CHP hacia el Gobierno», dijo Celik, tras recordar el actual encarcelamiento del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, declarado candidato del partido a la presidencia de Turquía, en marzo pasado.

El juzgado nombró como administrador temporal del grupo provincial del CHP a Gürsel Tekin, quien tuvo este cargo entre 2007 y 2010, antes de ser vicepresidente del partido, pero se dio de baja de la formación el año pasado, tras la victoria del actual presidente nacional, Özgür Özel.

Sin embargo, ayer mismo volvió a pagar su cuota de miembro, en un aparente intento de poder asumir el cargo para el que ha sido nombrado hoy, según informa el diario opositor Cumhuriyet. Como respuesta, el CHP lo expulsó este martes mediante una decisión disciplinaria.

«Hemos expulsado a la persona que ha aceptado ser nombrada como administrador. Según la ley, un administrador debe ser miembro del partido. Nadie del CHP puede participar en esta conspiración del Palacio», dijo Özel ante la prensa.

«No reconocemos esta decisión del juzgado», agregó el presidente del CHP, señalando que se recurrirá la medida y que mientras tanto Çelik «seguirá en el cargo». EFE

