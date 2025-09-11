The Swiss voice in the world since 1935

Justicia UE: protección de personas con discapacidad contra discriminación cubre a padres

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 11 sep (EFE).- La protección de los derechos de las personas con discapacidad contra la discriminación indirecta se hace extensiva en el ámbito del trabajo a los padres de niños que la padecen, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada este jueves.

La discriminación indirecta se produce cuando una política o norma que parece no tener impactos negativos da lugar a repercusiones perjudiciales sobre determinados colectivos.

El TJUE asegura en la sentencia que las condiciones de empleo y de trabajo deben adaptarse para permitir que los padres se ocupen del cuidado de sus hijos con discapacidad sin correr el riesgo de sufrir discriminación indirecta.

El caso gira en torno a una agente de estación que solicitó en varias ocasiones a su empleador que le asignara un puesto de trabajo con horario fijo, debido a la necesidad de ocuparse del cuidado de su hijo, que padecía una grave discapacidad y una invalidez total.

El empleador le concedió algunas adaptaciones con carácter provisional, pero se negó a hacerlas permanentes.

La agente impugnó esa negativa ante los órganos jurisdiccionales italianos y el asunto llegó ante el Tribunal de Casación italiano.

Ese tribunal se dirigió al TJUE porque tenía dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión en materia de protección contra la discriminación indirecta de un empleado que cuida de su hijo menor con una discapacidad grave, sin ser él mismo una persona con discapacidad.

La corte con sede en Luxemburgo asegura que la prohibición de la discriminación indirecta por motivos de discapacidad, según la directiva sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se hace extensiva a un empleado que es víctima de dicha discriminación por la asistencia prestada a su hijo con discapacidad.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, con el fin de garantizar la igualdad de los empleados, el empleador está obligado a adoptar medidas «razonables» que les permitan prestar la asistencia necesaria a sus hijos con discapacidad, siempre que ello no represente una carga desproporcionada para el empresario.

La corte agrega que el juez nacional deberá verificar que, en este caso, la solicitud de la empleada no representaba una carga de ese calibre. EFE

jug/drs/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR