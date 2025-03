Justicia UE anula una sanción por acoso en la Eurocámara por no respetar derecho defensa

Estrasburgo (Francia), 12 mar (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea anuló este miércoles la sanción que el Parlamento Europeo impuso a la eurodiputada luxemburguesa Monica Semedo por acosar psicológicamente a uno de sus asesores parlamentarios y determinó que la Eurocámara no respetó su derecho a defenderse durante la investigación.

La sentencia europea, que no entra al fondo del caso sobre el acoso, señala que el hecho de que Semedo sólo pudiera consultar una versión no confidencial de ciertos documentos y no acceder al expediente completo sobre la denuncia contra ella afecta «inevitablemente» a la legalidad de las sanciones que se le impusieron.

Semedo, condenada en dos ocasiones a no percibir dietas parlamentarias por un valor total de unos 10.000 euros, recurrió el rechazo de la institución a otorgarle acceso al documento completo.

El Tribunal General apunta hoy que estas decisiones de sanción están «viciadas por irregularidades que afectan los derechos de defensa de la señora Semedo», ya que la eurodiputada habría recibido, por ejemplo, un resumen de las declaraciones de los testigos que «no refleja la sustancia de los testimonios prestados durante la investigación».

«Semedo no tuvo la oportunidad de conocer el contenido detallado de los documentos del expediente que servían de base a las alegaciones formuladas contra ella en las decisiones que le afectaban», apunta el Tribunal General.

Una portavoz del Parlamento Europeo dijo a EFE que la institución «toma nota» de la sentencia y está ya examinándola. EFE

