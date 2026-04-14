Justicia UE avala usar fragmentos de canciones sin permiso si hay transformación creativa

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Bruselas, 14 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este martes el uso de fragmentos de obras musicales protegidas sin autorización previa, como el muestreo (‘sampling’), siempre que se transformen de forma perceptible y mantengan un diálogo creativo reconocible con la obra original.

En una respuesta prejudicial difundida este martes, el TJUE precisó el alcance de la excepción del «pastiche» en el Derecho europeo.

Señaló que ese concepto engloba creaciones que evocan una o varias obras existentes, pero se diferencian de ellas de manera perceptible y utilizan algunos de sus elementos característicos protegidos por derechos de autor para entablar un diálogo artístico o creativo reconocible.

Según la corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, ese diálogo puede adoptar distintas formas, como una imitación abierta del estilo de una obra, un homenaje o una confrontación humorística o crítica con el original.

No obstante, el tribunal dejó claro que la excepción del «pastiche» no ampara imitaciones encubiertas ni plagios.

«Para poder determinar si un uso se realiza ‘a efectos de’ «pastiche», basta con que el carácter de «pastiche» sea reconocible para las personas que conozcan la obra existente de la que se hayan tomado prestados elementos. Por consiguiente, no es necesario constatar que el usuario tenía la intención de utilizar la obra a tal efecto», resumió el servicio de prensa del TJUE en un comunicado.

La corte europea considera que esa interpretación de la excepción del «pastiche» garantiza «tanto un justo equilibrio entre la protección de la libertad de las artes y la de los derechos de autor como la seguridad jurídica».

Un largo litigio de Kraftwerk

El caso, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la Unión Europea, tiene su origen en la canción «Metall auf Metall», publicada en 1977 por el grupo alemán Kraftwerk.

La respuesta del tribunal europeo aproxima el desenlace de un litigio de más de dos décadas entre los fundadores de Kraftwerk y los responsables del tema «Nur mir», interpretado por la rapera alemana Sabrina Setlur, por el uso de una muestra de unos dos segundos de la secuencia rítmica de «Metall auf Metall» en 1997 y en 2004.

Los miembros de Kraftwerk sostienen que esa muestra fue copiada en formato electrónico e insertada, mediante repeticiones sucesivas, en la otra canción, lo que a su juicio vulnera los derechos afines de los productores de fonogramas.

En este litigio queda por resolver si ese muestreo es lícito como uso a efectos de «pastiche» desde el 7 de junio de 2021, fecha en la que entró en vigor en Alemania una excepción a los derechos de autor y a los derechos del productor de fonogramas que permite la reproducción, la distribución y la comunicación al público de una obra publicada a efectos de caricatura, parodia o «pastiche».

Por ello, la justicia alemana pidió al TJUE que aclarara el alcance del concepto de «pastiche» en el derecho de la Unión.

En su respuesta, los jueces europeos recalcaron que su interpretación busca garantizar un justo equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la libertad de las artes.

Corresponderá ahora al tribunal alemán resolver el litigio concreto teniendo en cuenta los criterios definidos por el TJUE. EFE

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