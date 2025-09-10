Justicia UE valida la marca alemana Monta frente a recurso de la española La Superquímica

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) validó hoy el registro de marca de Monta para productos adhesivos por parte de la empresa Monta Klebebandwerk y desestimó el recurso de la compañía barcelonesa La Superquímica, que solicitaba su anulación al tener registrado el distintivo Montack,

La marca fue registrada por Monta Klebebandwerk en 2018 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), pero ese mismo año La Superquímica se opuso al registro, basándose en su registro en 2012 del distintivo Montack, renovado en 2023.

La EUIPO rechazó el recurso en 2023 al considerar que no había riesgo de confusión. La compañía española recurrió ante esa oficina y, a continuación, ante la justicia europea.

Sin embargo, el Tribunal General de la UE ha desestimado el recurso y ha validado la decisión de la EUIPO, al entender que esa oficina no erró al declarar que había un grado medio de semejanza a nivel gráfico entre los signos y un grado de semejanza superior a la media a nivel fonético, además de diferencias conceptuales a nivel gráfico.

En cuanto al riesgo de confusión, el Tribunal General considera que la marca Monta de la empresa alemana, que remite al verbo español «montar», tiene un significado claro e inmediatamente perceptible para el público hispanohablante.

«La EUIPO no se equivocó al declarar que no había riesgo de confusión entre las marcas», zanjó el TGUE en una sentencia que admite recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE. EFE

