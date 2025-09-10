Justicia UE valida registro de marca López de Heredia tras recurso de Vintage Luxury Wine

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avaló hoy el registro de la marca riojana de vinos López de Heredia frente al recurso de la también española Vintage Luxury Wine Specialists, que solicitaba la caducidad del distintivo.

La marca fue registrada en 2015 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) para vinos por la empresa de Haro R. López de Heredia Viña Tondonia, pero Vintage solicitó su caducidad en 2022 alegando que no había sido utilizada de forma real y continua durante cinco años.

La EUIPO rechazó la petición tras considerar que las pruebas presentadas por López de Heredia eran suficientes para demostrar un uso efectivo, decisión que en 2023 recurrió sin éxito Vintage ante esa oficina.

Tras no prosperar el recurso, Vintage elevó el caso al Tribunal General de la UE, que en su sentencia publicada este jueves confirma la decisión de la EUIPO y da la razón a López de Heredia.

El Tribunal General señala que «la EUIPO consideró acertadamente que la marca LOPEZ DE HEREDIA había sido utilizada (…) en consonancia con su función esencial de identificar el origen empresarial de los productos comercializados por la titular y que, por consiguiente, existía un vínculo claro entre dicha marca y esos productos», indicó el servicio de prensa de la corte. EFE

