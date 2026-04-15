Justicia venezolana anula causas penales contra dos periodistas, según sindicato de prensa

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Caracas, 15 abr (EFE).- La Justicia de Venezuela anuló los procesos judiciales contra los periodistas Román Camacho y Elides Rojas, acusados de presunta incitación al odio y otros delitos, informó este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

«La decisión judicial establece que ‘no ha sido posible incorporar nuevos datos a la investigación'», indicó el SNTP en su cuenta de X.

Asimismo, precisó que Camacho estaba sometido a un proceso judicial desde marzo de 2025, cuando fue «imputado por los delitos de incitación al odio y difusión de información falsa», tras la cobertura periodística de un suceso en la barriada de Petare, la más grande de Caracas.

«Durante más de un año permaneció bajo medidas cautelares restrictivas, que incluían prohibición de salida del país y prohibición de declarar a medios de comunicación y en redes sociales», añadió la publicación sobre la causa de Camacho.

Sobre Rojas, el sindicato indicó que enfrentaba un proceso judicial desde diciembre de 2019, cuando fue «imputado por el delito de promoción o incitación al odio, en el marco de una investigación que se extendió durante años».

«Desde el SNTP destacamos que este sobreseimiento confirma la ausencia de fundamentos para sostener el proceso penal y evidencia el uso prolongado de figuras legales para someter a periodistas a procesos judiciales. En este caso por más de cinco años», subrayó.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

Además, Venezuela fue considerado junto a Nicaragua entre los países «sin libertad de expresión», según el informe. EFE

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