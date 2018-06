La Ley Canónica no permite el enjuiciamiento del papa o los obispos. ECA quiere el lanzamiento de un tribunal que no esté constituido solamente por eclesiásticos para que estos puedan ser interrogados.

Piden al papa tribunal contra curas pedófilos 07 de junio de 2018 - 20:49 Víctimas de abuso sexual del clero, agrupados en una nueva organización mundial, quieren que el papa Francisco anuncie un tribunal durante su visita el 21 de junio a Ginebra. “Pedimos al papa que cuando venga a Ginebra anuncie medidas concretas" contra los obispos “que han protegido a los sacerdotes pedófilos”, señaló François Devaux, miembros de la asociación ‘Ending Clergy Abuse’, ECA (Fin a los Abusos del Clero). La Ley Canónica no permite el enjuiciamiento del papa o los obispos. ECA quiere el lanzamiento de un tribunal que no esté constituido solamente por eclesiásticos para que estos puedan ser interrogados. El otro escenario contemplado por la organización sería transferir la responsabilidad a la justicia civil, merced a que la “credibilidad” está empañada, señaló Peter Saunders, también de ECA, en conferencia de prensa el jueves.