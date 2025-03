Justin Timberlake, Foster the People y Sepultura cierran el Lollapalooza Brasil 2025

São Paulo, 30 mar (EFE).- El cantante estadounidense Justin Timberlake, la banda californiana Foster the People y el grupo brasileño Sepultura cerraron este domingo el festival Lollapalooza Brasil 2025, en una tercera y última jornada ecléctica que tuvo desde el pop más comercial al heavy metal.

Timberlake fue la gran atracción del día, en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de São Paulo, donde presentó sus grandes éxitos, entre ellos ‘Mirrors’, ‘Cry me a river’, ‘Rock your body’ y su archiconocido ‘Can’t stop the feeling’.

Antes, la banda de indie Foster the People se sorprendió con el fervor del público brasileño al interpretar ante miles de sus seguidores su ‘Pumped up kicks’.

Los californianos, liderados por Mark Foster, llenaron de buena vibra el escenario con temas como ‘Call It what you want’.

El toque heavy metal lo puso Sepultura, que hizo una parada en esta XII edición brasileña del Lollapalooza, en el marco de su gira de despedida, tras 40 años de trayectoria.

Sin salir del metal, la también veterana banda Tool protagonizó este domingo un concierto poco habitual, sin palabras de cariño al público, ni imágenes cerradas del grupo en las pantallas del escenario, aunque sin perder su estética sombría.

En total, la edición de este año del Lollapalooza Brasil acogió unos 70 conciertos repartidos en tres días, con una alta asistencia de público. EFE

