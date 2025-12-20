Juzgado salvadoreño suspende entrega de resolución absolutoria en caso de ambientalistas

San Salvador, 19 dic (EFE).- La comunidad salvadoreña de Santa Marta -un poblado ubicado en el occidente del país- denunció este viernes que un tribunal suspendió por tercer vez la entrega escrita de la resolución absolutoria de cinco líderes comunitarios procesados por el asesinato de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y que sus defensores vinculan a una persecución judicial por su activismo ambiental.

El Juzgado de Sentencia de la localidad de San Vicente, según un comunicado, «suspendió nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio de los ambientalistas de Santa Marta, postergando así el cierre definitivo de este caso de criminalización y persecución judicial contra el activismo ambiental».

Explicó que «esta es la tercera vez que el juzgado suspende la entrega del fallo que fue presentado oralmente el pasado 24 de septiembre», que la anterior suspensión fue el 28 de noviembre, «justificando que la entrega del fallo coincidía con una convención del órgano Judicial realizada en esa misma fecha».

Los ambientalistas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, que se reconoce por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Estas personas fueron procesadas en dos ocasiones por el mismo hecho, en un primer momento un juzgado penal los absolvió pero una cámara de apelaciones anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio.

El Juzgado de Sentencia absolvió el pasado 24 de septiembre a los cinco líderes comunitarios y a otras tres personas acusadas por el asesinato en 1989.

«La Comunidad Santa Marta y las familias de los ambientalistas denunciamos esta nueva suspensión como una estrategia dilatoria del Juzgado de Sentencia de San Vicente, cuyo propósito es dilatar el cierre del proceso y alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones».

Añadió que «no descartamos la posibilidad de demandar a los jueces integrantes de dicho tribunal ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia y ante instancias internacionales por retardación de justicia». EFE

