Juzgan en Alemania a 5 activistas, incluida una española, por irrumpir en fábrica israelí

3 minutos

Berlín, 27 abr (EFE).- El juicio contra cinco activistas propalestinos, entre ellos una española, que irrumpieron en septiembre del año pasado en la sede alemana de la empresa proveedora del Ejército israelí Elbit Systems y están acusados de formar una organización criminal, arrancó este lunes en la prisión de Stammheim, en el sur del país germano.

Los activistas, pertenecientes al grupo Palestine Action Germany, grabaron en vídeo cómo penetraban por la fuerza en la fábrica situada en la ciudad de Ulm (sur) y destruían ordenadores y equipos de laboratorio, entre otros, con hachas y martillos, antes de esperar a la policía y dejarse detener sin oponer resistencia.

Desde entonces, los cinco -de nacionalidad irlandesa, británica, española y alemana y con edades de entre 25 y 40 años, según la Fiscalía-, se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de allanamiento, de haber provocado daños materiales y de integración en organización criminal, un cargo que puede acarrear hasta cinco años de cárcel.

Además se les imputa el uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales o terroristas, por el empleo de la consigna «From the river to the sea, Palestine will be free» (desde el río hasta el mar, Palestina será libre, en inglés), prohibida por el Ministerio del Interior alemán, que la considera vinculada al grupo islamista Hamás.

De acuerdo con la fiscalía, los daños causados a Elbit Systems se estiman en hasta un millón de euros.

En un comunicado difundido por un grupo de apoyo a los detenidos, los abogados del grupo resaltaron que ninguno cuenta con antecedentes penales ni usó la violencia contra ninguna persona, por lo que una detención preventiva que se alarga ya durante más de siete meses y continuará durante el juicio es «desproporcionada».

Además, cuestionaron la decisión de celebrar el juicio en la prisión de Stammheim, famosa en Alemania por los procesos contra el Fracción del Ejército Rojo o RAF, con la que según ellos se está «prejuzgando» a los detenidos.

«El objetivo de la supuesta acción era perturbar el flujo de armas a Israel y detener el genocidio en Gaza. Elbit Systems suministra el 86 % de las armas y la tecnología de vigilancia del ejército israel, empleadas en ataques que han matado a niños palestinos a civiles adultos», destacó otro comunicado del grupo de apoyo.

Palestine Action es un colectivo fundado originalmente en el Reino Unido, donde, tras varias acciones contra empresas de armamento, fue proscrita por el Gobierno y declarada como organización terrorista, aunque el Tribunal Supremo recovó esta medida en una sentencia que está pendiente de recurso.EFE

cph/cae/jlp