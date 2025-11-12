Juzgan en Alemania a un español por sedar, abusar y filmar a su esposa durante años

Berlín, 12 nov (EFE).- Un hombre de 61 años y nacionalidad española es juzgado actualmente en Alemania por haber presuntamente sedado, abusado sexualmente y filmado sistemáticamente a su esposa durante años y haber difundido las imágenes en Internet.

Se le imputan seis casos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones físicas graves y treinta de violación de la intimidad personal por la grabación de imágenes, confirmó este miércoles a EFE Katharina Effert, portavoz de la Audiencia Provincial de Aquisgrán (oeste), donde el martes comenzó el juicio.

Según la acusación, el hombre sedó y abusó sexualmente de su esposa entre 2009 y la primavera de 2024 en el domicilio conyugal.

Además, se acusa al hombre de haber filmado los hechos y de haberlos compartido con otros usuarios en grupos de chat y plataformas de Internet.

Por consideración hacia la esposa y para proteger su privacidad, poco después de comenzar la primera vista, el juicio continuó a puerta cerrada.

La Audiencia Provincial ha fijado inicialmente otros seis días para el juicio, programados para el mes de diciembre.

Según ‘Bild’, el hombre, que se encuentra en prisión preventiva desde su detención en febrero pasado, confesó a puerta cerrada la mayoría de los hechos que se le imputan.

El diario agrega que el acusado, que trabajaba como conserje, estuvo empleado los últimos siete años en una escuela de la localidad de Alsdorf. EFE

