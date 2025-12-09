Juzgan en Fráncfort a tres presuntos espías rusos que seguían a un exsoldado ucraniano

Berlín, 9 dic (EFE).- El juicio contra tres presuntos agentes de los servicios secretos rusos, que fueron detenidos en junio del año pasado, acusados de vigilar a un exsoldado ucraniano en Alemania arrancó este martes ante la Audiencia Territorial de Fráncfort, en el sur del país.

Según la página web del tribunal, el trío es sospechoso de un caso «particularmente serio» de actividades de espionaje, al haber cumplido un encargo para seguir en Alemania a un hombre que había combatido en las filas del Ejército ucraniano contra Rusia, según sostiene la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la acusación, fue el ciudadano armenio identificado como Vardges G. quien recibió el encargo en mayo de 2024, para lo cual reclutó a sus presuntos cómplices, el ruso Arman S. y el ucraniano Robert A.

Usando excusas, trataron de atraer al hombre al que supuestamente estaban espiando a una cafetería en el centro de Fráncfort, con el propósito de extraerle información, pero éste no se presentó y alertó con anterioridad a las autoridades alemanas, que procedieron a detenerles in situ.

La Fiscalía cree que el objetivo del trío era «preparar más operaciones de espionaje en Alemania, posiblemente hasta llegar al asesinato del objetivo», aunque en su posesión solo se halló en su momento un dispositivo de seguimiento y no disponían de armas.

Según informó en su momento la cadena pública alemana ARD, el exsoldado ucraniano había contactado a la policía afirmando que temía por su vida al encontrarse en una «lista de la muerte» de Moscú, en base a un supuesto vídeo que circulaba en internet en el que se le podría ver ejecutando a prisioneros rusos en la primavera de 2022.

La Fiscalía alemana ha abierto por ello diligencias también contra el ucraniano, un exoficial relacionado con los servicios secretos de Kiev que quedó herido en el conflicto, por la posible comisión de crímenes de guerra.

Si el trío, que se halla en prisión preventiva desde su detención, es hallado culpable de espionaje, podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel.

La Audiencia Territorial de Fráncfort ha programado vistas hasta el 26 de marzo del año que viene. EFE

