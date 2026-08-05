Juzgan en Honduras a testigo clave en el caso contra el expresidente Hernández en EE.UU.

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Tegucigalpa, 5 ago (EFE).- El juicio por blanqueo contra el hondureño Alexander Ardón, narcotraficante confeso y testigo clave en la causa por narcotráfico en EE.UU. que culminó con una condena a 45 años de cárcel para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, comenzó este miércoles en un tribunal en Tegucigalpa, informó el Poder Judicial.

Hernández, que gobernó por dos períodos consecutivos (2014-2022), fue condenado por un tribunal federal de Nueva York en junio de 2024 e indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump, regresó a Honduras el pasado 26 de junio para enfrentar un proceso por blanqueo y fraude que tilda de «persecución política».

Ardón fue uno de los testigos clave de la Fiscalía estadounidense en el juicio contra Hernández, en el que aseguró que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña en 2013 del entonces candidato presidencial del Partido Nacional.

Alexander Ardón, que se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en una corte estadounidense que lo condenó en enero de 2025, también dijo, ante el juzgado de Manhattan que sentenció al expresidente Hernández, que contó con respaldo político para mantener sus actividades ilícitas en Honduras.

Por el caso en EE.UU. Ardón fue condenado a una pena de tiempo cumplido, es decir, igual al tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva a la espera de su juicio.

Por lo anterior, Ardón no pasará más días en la cárcel, y a diez años de libertad supervisada, pero fue deportado en abril de 2025 para enfrentar el juicio por blanqueo en Honduras.

Juicio a distancia por motivos de seguridad

El juicio por lavado de activos contra Ardón, un exalcalde del ahora gobernante Partido Nacional, se desarrolla en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de Tegucigalpa.

Ardón asiste por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom, por motivos de seguridad, indicó su abogado Marlon Duarte.

Junto a su hermano, Hugo Alfredo Ardón, quien se encuentra prófugo, está acusado por la Fiscalía de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares).

Los hermanos Ardón, según la investigación, dirigieron desde 2003 una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, actividades con las que presuntamente obtuvieron ganancias ilícitas utilizadas para adquirir propiedades de alto valor, vehículos de lujo y fincas.

El exalcalde en dos períodos de El Paraíso, departamento de Copán (oeste), entre 2006 y 2014, y su hermano también han sido vinculados por las autoridades con el mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron «alianzas criminales» para ampliar sus operaciones de narcotráfico en Honduras.

Alexander Ardón es señalado además por las autoridades hondureñas como líder del denominado cartel AA y como presunto responsable de 56 asesinatos. EFE

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