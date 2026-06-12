Juzgan en Tailandia a un ciudadano colombiano acusado de asesinar a un joven iraquí

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Bangkok, 12 jun (EFE).- Un tribunal de Tailandia inició este viernes un proceso judicial contra un ciudadano colombiano detenido desde febrero, cuando la Policía lo acusó de asesinato premeditado por la muerte de un joven iraquí, un delito castigado con pena de muerte en el país, que no ejecuta prisioneros desde 2018.

El teniente coronel Chanakan Na Nakhon, de la Policía de la turística isla de Phuket, explicó este viernes a EFE que el detenido -de unos 39 años de edad, según el medio local Bangkok Post- fue arrestado cuando pretendía abandonar Tailandia, días después del asesinato, registrado el 7 de febrero.

«Durante el interrogatorio, (el acusado) admitió haber sido contratado para cometer el asesinato. Es ciudadano colombiano y tenía dificultades económicas, incluyendo deudas familiares, y buscaba dinero para resolver esos problemas», dijo el agente.

Por el mismo caso, las autoridades detuvieron en mayo a un ciudadano británico acusado de proveer el arma al atacante, según una nota de prensa de la Oficina Central de Investigación de la Policía de Tailandia (CIB, en inglés).

El segundo detenido, de 33 años de edad, está acusado de «instigación a asesinato premeditado, posesión de armas de fuego y municiones, portar armas de fuego en un lugar público sin permiso y complicidad en disparar un arma sin justificación», dice el escrito.

El británico fue arrestado en la provincia de Chonburi -vecina de Bangkok y que alberga la turística zona costera de Pattaya- y se declaró no culpable de todos los cargos.

Según la información policial, el procesado llegó a bordo de una motocicleta a Patong -el centro nocturno de Phuket- y disparó contra el joven iraquí, quien llevaba un tiempo alojado en un hotel cercano.

«Se cree que el asesinato fue resultado de un conflicto de intereses dentro de una gran banda internacional de narcotráfico», añadió el CIB. EFE

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