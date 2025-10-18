Kabul asegura que Pakistán violó los pactos firmados con los talibanes paquistaníes

2 minutos

Kabul, 18 oct (EFE).- El viceministro del Interior del Gobierno de facto talibán, Mohammad Nabi Omari, aseguró este sábado que Pakistán incumplió los acuerdos alcanzados con el grupo talibán paquistaní Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y reiteró que la organización no opera desde Afganistán, tras revelar que participó en las negociaciones celebradas hace dos años.

«Fui miembro del comité de facilitación durante las conversaciones entre Pakistán y el TTP hace dos años», dijo Omari en un discurso en Kabul. «Las demandas del TTP eran razonables y se basaban en fundamentos islámicos y legales. Pakistán aceptó al principio, pero luego rompió sus compromisos», añadió.

Omari rechazó además las reiteradas afirmaciones del Gobierno de Pakistán de que el TTP opera desde territorio afgano, insistiendo en que el grupo no está presente en Afganistán y que sus miembros permanecen en las regiones tribales bajo control paquistaní.

«Ni trajimos al TTP, ni lo apoyamos, ni vino durante nuestro tiempo», aseguró. «Los individuos que causan problemas están en las áreas tribales», insistió.

Omari también criticó a Pakistán por acusar al Gobierno talibán cada vez que se producen ataques en su territorio, incluidos los registrados en grandes ciudades como Islamabad, Karachi o Peshawar.

«Si esos ataques provinieran de nuestro lado, la Policía fronteriza los habría detenido. Desde Miranshah hasta Islamabad hay miles de puestos de control; ¿cómo habrían pasado?», cuestionó.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo aumento de tensiones entre Kabul e Islamabad, después de que Pakistán acusara al Gobierno talibán de permitir ataques transfronterizos desde Afganistán. Kabul, por su parte, insiste en que no es responsable de la seguridad interna paquistaní.

Las afirmaciones de Omari se dan mientras delegaciones de Afganistán y Pakistán mantienen este sábado en Doha una negociación mediada por Catar y encabezada por los ministros de Defensa de ambos países, en medio de una creciente tensión fronteriza y reportes de ataques recientes en Kabul y otras zonas del país. EFE

lk-lgm/lar