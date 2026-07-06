Kabul recibe con honores los restos del primer afgano que viajó al espacio

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Kabul, 6 jul (EFE).- Los restos de Abdul Ahad Momand, el primer y hasta ahora único afgano en viajar al espacio, fueron repatriados este lunes a Kabul y recibidos con honores militares en el Aeropuerto Internacional de la capital antes de su entierro.

«Hoy nos hemos reunido en medio de una gran tragedia. Hemos perdido a un profesional consumado, a un hombre de saber y a una persona de carácter excepcional», declaró durante la ceremonia el director general de Protocolo de la Cancillería talibán, Abdul Bari Omar.

Momand, fallecido el 21 de junio a los 67 años en la ciudad alemana de Stuttgart a causa de un cáncer, se convirtió en 1988 en un símbolo de orgullo nacional al participar en una misión soviética a la estación espacial Mir.

El funcionario del Gobierno de facto talibán instó a los afganos a honrar el legado del cosmonauta mediante la educación y los logros científicos, y afirmó que el país cuenta con jóvenes capaces de destacar «en ciencia, experiencia e innovación».

«Demostremos, no solo en los ámbitos del comercio y la industria, sino también en el campo del conocimiento, que los afganos son capaces», añadió Omar.

Momand tenía 29 años cuando viajó al espacio en agosto de 1988 junto a los cosmonautas soviéticos Vladimir Lyakhov y Valery Polyakov, a bordo de la nave Soyuz TM-6.

Durante la misión, pasó cerca de nueve días en la estación Mir, donde realizó experimentos científicos y tomó fotografías de Afganistán desde el espacio.

Momand, antiguo piloto de la Fuerza Aérea afgana, abandonó Afganistán en 1992 durante la guerra civil y se estableció posteriormente en Alemania. EFE

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