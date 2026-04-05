Kabul reporta 761 civiles muertos mientras Pakistán dice que son 796 presuntos insurgentes

3 minutos

(Actualiza con el balance de muertes y heridos en suelo afgano realizado por Pakistán)

Kabul, 5 abr (EFE).- Los talibanes y las autoridades de Pakistán cruzaron este domingo balances de víctimas de la escalada militar iniciada en febrero, en la que Kabul denuncia la muerte de 761 civiles por ataques paquistaníes, mientras que Islamabad asegura haber matado a 796 presuntos insurgentes en operaciones en suelo afgano.

«761 civiles fueron martirizados y 626 han resultado heridos entre el 22 de febrero y el 3 de abril de 2026, con 27.407 familias desplazadas y 1.140 casas completamente destruidas», declaró este domingo el portavoz adjunto del Gobierno talibán de facto, Hamdullah Fitrat, en un comunicado publicado en X.

El portavoz precisó que el balance de daños materiales incluye la destrucción de 13 escuelas y 34 mezquitas, además de 256 comercios que quedaron completamente arrasados, mientras que tres centros de salud y 13 seminarios religiosos resultaron también demolidos.

Fitrat también destacó la magnitud de los ataques, alegando que “14.973 es el número total de misiles, morteros y proyectiles de artillería disparados” por el ejército paquistaní desde febrero.

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, publicó este sábado en X un balance que cifra en 796 los combatientes de los talibanes afganos muertos y en más de 1.043 los heridos en operaciones en suelo afgano.

Según el mismo informe, las acciones militares resultaron en la destrucción de 286 puestos, la captura de otros 44 y la inutilización de 249 vehículos blindados, piezas de artillería y drones. El balance incluye ataques aéreos contra 81 puntos de infraestructura de apoyo en territorio afgano.

El ministerio informó de que en la noche del 2 al 3 de abril fue frustrado un intento de ataque contra un puesto fronterizo. Según la versión de Islamabad, en este incidente los talibanes sufrieron 37 bajas y más de 80 heridos.

Estos nuevos balances se producen mientras delegaciones de ambos países negocian en la ciudad china de Urumqi un posible alto el fuego que ponga fin a las hostilidades.

El Gobierno de Pakistán se había negado hasta ahora a retomar el diálogo, tras acusar repetidamente al régimen talibán de proporcionar refugio al grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hermanos ideológicos de los talibanes.

El martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán aclaró que, pese a las conversaciones, la ofensiva militar, denominada Ghazab-lil Haq, continúa activa y que no hay cambios en la política de ataques contra lo que Pakistán considera «escondites de insurgentes».

La desconfianza entre los países vecinos alcanzó su punto crítico el pasado mes de marzo, cuando Pakistán llevó a cabo bombardeos aéreos dentro de territorio afgano en respuesta a un presunto ataque insurgente, lo que provocó una airada protesta de los talibanes y enfrentamientos en la frontera. EFE

lk-mtv/mb