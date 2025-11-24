Kaio Jorge aún cree en la Liga; Vitória mete en un lío al Santos de Neymar

São Paulo, 23 nov (EFE).- Cruzeiro, con doblete y asistencia de Kaio Jorge, noqueó este domingo al Corinthians por 3-0 y se resiste a abandonar la lucha por el Campeonato Brasileño, mientras que el Santos de Neymar volvió provisionalmente al descenso tras la victoria a domicilio del Vitória.

Las matemáticas aún sitúan al equipo de Belo Horizonte como un candidato legítimo al título: está seis puntos por debajo del líder Flamengo cuando faltan nueve pendientes por disputarse.

Kaio Jorge, exjugador del Juventus, volvió a ser determinante con dos tantos, uno en la primera mitad y otro en la segunda, que además le mantienen vivo en la pelea por meterse en la lista de convocados del seleccionador Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026.

El delantero de 23 años es el máximo goleador de la Liga brasileña, con 21 dianas, por encima del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (18) y Vitor Roque (16), exfutbolista del FC Barcelona y Real Betis.

Además, dio la asistencia del tercero del Cruzeiro para el joven extremo ecuatoriano Keny Arroyo. El atacante colombiano Luis Sinisterra marcó en el descuento, pero el VAR lo anuló por falta previa.

Corinthians dio una imagen muy pobre en el Mineirão sin Memphis Depay. El delantero neerlandés se perdió el compromiso por un esguince en la rodilla.

Vitória presiona a Neymar

En la parte baja de la clasificación, Vitória sigue creyendo en la salvación, después de imponerse con claridad por 1-3 en la cancha de un descendido Sport Recife.

Gabriel Baralhas, tras el desvío de un rival, y el centrocampista español Aitor Cantalapiedra, con un buen disparo de volea cerca del área pequeña, pusieron tierra de por medio en apenas dos minutos de la primera parte.

Pablo recortó antes del descanso, pero Renato Kayzer sentenció para los visitantes a través de una jugada individual en el arranque del segundo asalto.

La victoria le sirve al equipo de Salvador para llegar a 39 puntos y salir de la zona de descenso, a la espera del encuentro de este lunes en Porto Alegre entre Internacional y Santos.

Al cuadro de Neymar, con 37 puntos, solo le vale ganar en el estadio Beira-Rio para volver a salir del pozo de la clasificación.

En otro de los partidos de este domingo, São Paulo doblegó a un Juventude muy cerca de confirmar su descenso (2-1) y puso fin a una racha de tres partidos sin ganar, todo un balón de oxígeno para el técnico argentino Hernán Crespo.

Sudó el Tricolor de Morumbí ante su público. El centrocampista paraguayo Damián Bobadilla marcó en el minuto 7 y el extremo argentino Emiliano Rigoni solo amplió en el 94.

Un tanto a la postre salvador, pues dos minutos después Juventude se acercó con el gol en propia portería del zaguero venezolano Nahuel Ferraresi.

Por su parte, Bahía venció por la mínima al Vasco da Gama (1-0) y continúa con opciones de colarse en los puestos de clasificación directa para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El sábado fue el turno de Flamengo y Palmeiras, protagonistas de la lucha por el título de Liga y contrincantes en la final de la Libertadores que se disputará el próximo sábado en el Estadio Monumental de Lima.

Flamengo logró ampliar a cuatro puntos su ventaja en el liderato, tras golear 3-0 al Red Bull Bragantino y aprovecharse del empate sin goles entre Palmeiras y Fluminense. EFE

