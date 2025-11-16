Kaiser dice que apoyará a cualquiera menos a Jara si no pasa a segunda vuelta en Chile

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- El candidato ultraliberal Johannes Kaiser, uno de los favoritos a pasar a la segunda vuelta, advirtió este domingo que apoyará a cualquier candidato en el balotaje excepto a la candidata de la coalición de izquierda, Jeannette Jara, que se perfila como vencedora de la primera vuelta.

En una caótica declaración a la entrada del colegio electoral que le corresponde, en la comuna de Providencia, en el centro del país, el candidato ultraderechista del Partido Nacional Libertario también expresó su sintonía con el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que dijo desear compartir políticas si es elegido.

Y se mostró confiado en que sus rivales en la ultraderecha, José Antonio Kast, y en la derecha, la ultraconservadora Evelyn Matthei, le apoyarán a él si resulta vencedor.

«Estoy seguro de que me van a apoyar, porque el mío sería un apoyo sin condiciones» para la campaña en la segunda vuelta, dijo Kaiser al depositar el voto.

«Esas reticencias van a desaparecer», aseguró en referencia a la indecisión a este respecto de la candidata de la llamada derecha tradicional, que no se ha pronunciado hasta la fecha sobre esta posibilidad.

Kaiser aprovechó el acto para atacar con dureza a la candidata unificada de la izquierda, la ex ministra de Trabajo Jeannette Jara, de quien dijo que es «un lobo disfrazado de vegana que quiere convencernos para comerse a las ovejas», en alusión a su militancia en el Partido Comunista de Chile.

La votación coincidió con la de su principal rival, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, en la comuna de Paine, en el extrarradio de la ciudad.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir en una presidenciales y legislativas que por vez primera se realizan con voto obligatorio para todo el censo.

Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse un balotaje el 14 de diciembre.

Los chilenos también eligen este domingo a los senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que conforman el Congreso de Diputados. EFE

