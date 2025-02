Kaja Kallas sobre Gaza: «No se puede mover a la gente por la fuerza»

Bruselas, 12 feb (EFE).- La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, señaló hoy respecto a los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, para «reubicar» permanentemente a todos los palestinos fuera de la Franja de Gaza que «no se puede mover a la gente por la fuerza».

«La UE apoya la solución de dos Estados. Por supuesto, Israel está preocupado por su seguridad, pero si no se respetan los derechos de los palestinos no habrá ninguna seguridad para Israel tampoco (…). Lo que está claro es que no se puede mover a la gente por la fuerza», dijo Kallas en una entrevista a la ENR (Redacción Europea), de la que forma parte EFE.

La ex primera ministra de Estonia añadió que «todos los países, los actores regionales, han rechazado la idea del presidente Trump», y llamó a buscar otras soluciones al conflicto.

Ahora mismo rige un alto el fuego pero se necesita «una paz más sostenible», agregó Kallas, quien subrayó que la UE trabaja con sus socios en lograrla y destacó que uno de los «elementos clave» es la gobernanza y ver quién va a ofrecer servicios a los palestinos.

En el camino hacia esa paz más estable y duradera, también habrá que garantizar que «Gaza nunca se convertirá en un paraíso terrorista de nuevo», añadió.

Al ser preguntada sobre si la Unión Europea podrá cubrir el vacío financiero que dejará Estados Unidos, tras el anuncio de Trump de cancelar los 40.000 millones de dólares anuales en ayuda internacional, Kallas dijo que es un tema que se ha abordado con todas las agencias e instituciones competentes en acción exterior y que todos coinciden en que la UE no puede «llenar el vacío» de EE.UU. directamente.

«Las organizaciones que recibían esa ayuda, en todo caso, también reciben fondos comunitarios, aunque estos no gozan de tanta visibilidad, por lo que quizá debería «ponerse la bandera europea más alta», comentó la política liberal estonia, de 47 años.

La coordinadora de la diplomacia europea recordó, como ejemplo, a la Autoridad Nacional Palestina o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

«Somos los mayores contribuyentes y nadie lo sabe. No lo saben ni nuestros propios ciudadanos y recibimos muchas críticas por no estar apoyando suficientemente a los palestinos cuando somos los que los estamos apoyando más. No son los países árabes, en términos de fondos somos nosotros», dijo.

En ese sentido Kallas esgrimió que la UE debe replantearse su «influencia estratégica».

«Tenemos que ser más visibles», concluyó. EFE

