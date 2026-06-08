Kaláshnikov entrega al Ejército ruso una gran partida de lanzagranadas acoplados GP-34

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Moscú, 8 jun (EFE).- El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, entregó este lunes a los militares rusos que combaten en Ucrania una gran partida de lanzagranadas acoplados GP-34.

«Kaláshnikov entregó exitosamente en el plazo establecido una gran partida de lanzagradas acoplado de 40 milímetros GP-34 a un cliente estatal», indicó en una nota publicada en su canal de Telegram.

Se trata de lanzagranadas que se montan debajo del cañón de un fusil de asalto y comenzaron a utilizarse en la década de 1960 por el Ejército estadounidense en Vietnam.

La corporación rusa señaló que las producciones de este tipo de accesorios militares «se mantienen a un alto nivel», y destacó que se trata de un armamento «usado en la zona de la operación militar especial» en Ucrania.

«El GP-35 es usado para aniquilar las fuerzas vivas y los vehículos no blindados con granadas de esquirlas y termobáricas a distancias de hasta 400 metros, además de cumplir misiones policiales con disparos no letales con granadas aturdidoras del tipo VOG-25», indicó Kaláshnikov.

Según el consorcio, se puede utilizar para efectuar disparos directos o en ángulo elevado.

Este lanzagranadas se recarga por el cañón, que facilita la alta velocidad y simplicidad de recarga, una opción clásica para los modelos rusos, a diferencia de los estadounidenses, en los que la carga es mediante el deslizamiento de cierre de la recámara hacia adelante o mediante un pivote lateral del cañón.

La empresa indicó que estos modelos son compatibles con los fusiles automáticos Kaláshnikov con un cañón de 415 milímetros y la ametralladora Níkovov AN-94, y son utilizados por el ejército y las fuerzas de interior rusas desde hace más de dos décadas.

El consorcio Kaláshnikov, sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la guerra de Ucrania, es el principal fabricante de armas de fuego ligeras de este país.EFE

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