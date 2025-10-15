Kaláshnikov entrega al Ejército una gran partida de rifles de francotirador SV-98

Moscú, 15 oct (EFE).- El consorcio estatal Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, anunció hoy la entrega de una gran partida de rifles de francotirador SV-98 a las fuerzas que combaten en Ucrania.

«Kaláshnikov envió al cliente una gran partida de rifles de francotirador de alta precisión SV-98 en el marco del contrato estatal para 2025. El suministro de este fusil, utilizado ampliamente en la operación militar especial (en Ucrania), se efectuó justo en el plazo previsto», señaló la empresa en Telegram.

La corporación señaló que los rifles SV-98 destacan por la alta agrupación de disparos con cartuchos de francotirador 7H1 y 7H14 gracias al uso de la tecnología free-floating barrel (cañón del libre flotación, separado del guardamanos), aunque permite el uso de todos los tipos de municiones de la familia 7,62x54R.

«Está prevista la instalación de aditamentos silenciadores y apagallamas, así como de puntos de mira ópticos y de visión nocturna gracias al riel Picatinny. Además, está equipada con puntos de mira mecánicos de reserva», señaló.

Según Kaláshnikov, este rifle «responde a las exigencias actuales de ergonomía» gracias al mango de tipo «pistola» y la culata regulable.

El SV-98 fue diseñado en 1998 por el equipo del fabricante de armas ruso Vladímir Stronski para las fuerzas especiales del Ejército ruso y las fuerzas del orden, y tiene un alcance de hasta 1.000 metros.

«Durante más de 20 años el rifle ha sido altamente demandado por los clientes, cuyo número crece cada día», zanjó la empresa.

El consorcio Kaláshnikov, que está sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la guerra de Ucrania, es el principal fabricante de armas de fuego ligeras de este país.

La guerra en Ucrania no solo se ha convertido en una fuente constante de pedidos para Kaláshnikov, sino también en un polígono, ya que la corporación se mantiene en contacto estrecho con los militares rusos, que le informan sobre el uso de estas armas y proponen modificaciones en base a la experiencia de combate.EFE

