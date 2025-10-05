Kallas: «Rusia está encubriendo el fracaso de su ofensiva» contra Ucrania

Bruselas, 5 oct (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este domingo que Rusia estaba «encubriendo el fracaso» de la ofensiva militar que llevó a cabo contra Ucrania en verano, tras otro masivo ataque ruso esta misma noche.

«Rusia está encubriendo el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructuras ucranianas», dijo la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.

Kallas añadió que la UE seguirá «apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario: ultimando el próximo paquete de sanciones, garantizando la financiación y suministrando armas».

«Rusia no se detendrá hasta que se vea obligada a hacerlo», concluyó.

Los planes de la Comisión Europea y la mayoría de Estados miembros de la UE sobre la aprobación del decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que se esperaba en septiembre, se están demorando debido a las reticencias de Eslovaquia y Hungría.

Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles a toda Ucrania y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la región occidental de Leópolis, donde murieron al menos cuatro personas y parte de la ciudad se quedó sin electricidad.

El día anterior, Rusia atacó una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi, al noreste del país, que causó decenas de heridos. EFE

