Kallas: El cambio de régimen en Venezuela debe venir desde dentro

2 minutos

Bruselas, 10 feb (EFE).- La alta representante de la UE para Exteriores, Kaja Kallas, reiteró este martes el apoyo de Bruselas a que el pueblo venezolano «tome las riendas» del proceso político en el país, y reclamó que el cambio político «venga desde dentro y no desde el exterior».

Kallas se pronunció así después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, señalara en la víspera que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la «estabilidad» tras la incertidumbre desencadenada por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

«Es el pueblo venezolano el que tiene que tomar las riendas del proceso. Nosotros siempre hemos apoyado a la sociedad civil de Venezuela para que se den estos procesos», dijo la alta representante europea y vicepresidenta de la Comisión Europea en una entrevista con medios internacionales, entre ellos EFE.

Pese a la deposición de Maduro por parte de EE.UU., «personas muy poderosas del Gobierno de Maduro siguen dirigiendo el país», dijo Kallas, quien también apuntó a la manipulación de resultados electorales en el país por parte del régimen.

«Por eso, la sociedad civil tiene que ser más fuerte, y es por eso que la estamos apoyando; para que el cambio venga desde dentro, porque no creo realmente en un cambio de régimen desde el exterior. En la historia de América Latina tenemos muchas historias así, de intervenciones externas que no han dado muy buenos resultados», recalcó.

Las UE celebró la semana pasada la ley de amnistía anunciada por el nuevo Gobierno de Venezuela, y la valoró como «un paso significativo para acabar con la represión y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales».

Además, la UE cree que la liberación de presos que han iniciado las autoridades venezolanas «debe continuar para que todos los presos políticos recuperen la libertad», según señaló un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). EFE

ahg/pcc