Kallas: El dron derribado en Letonia muestra que la amenaza también se cierne sobre Europa

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Nicosia, 8 jun (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el derribo de un dron por cazas aliados en Letonia, consecuencia del conflicto de Rusia en Ucrania muestra que, «claramente, la amenaza también se cierne sobre territorio europeo».

«Esto demuestra claramente que la amenaza también se cierne sobre el territorio europeo; tenemos que tomárnoslo en serio a la hora de reforzar realmente nuestra propia defensa, además, teniendo en cuenta la forma en que se libran las guerras hoy en día», declaró Kallas en una rueda de prensa con ocasión de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Chipre. EFE

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