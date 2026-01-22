Kallas: La relación con EEUU ha sufrido un “duro golpe” y eso “beneficia a Rusia y China”

4 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que la relación con Estados Unidos “ha sufrido un duro golpe” por las amenazas sobre Groenlandia y que eso “beneficia a Rusia y China”.

“Nuestra relación ha sufrido un duro golpe, y esto beneficia a Rusia y China, sobre todo si tenemos desacuerdos entre nosotros”, indicó Kallas ante la prensa a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la UE de hoy, convocada para hablar de las relaciones transatlánticas.

La ex primera ministra estonia afirmó que quieren “demostrarle a Estados Unidos que, si les preocupa Rusia y las amenazas a la seguridad que provienen de ese país, debemos centrarnos en la energía y en ayudar realmente a Ucrania, para que estén dispuestos a hacer frente a Rusia”.

Insistió en que, pese al “duro golpe” que “sin duda” han sufrido las relaciones transatlánticas la última semana, y a que en el último año “hemos aprendido que estas relaciones no son las mismas que antes”, la UE “no está dispuesta a tirar por la borda 80 años de buenas relaciones”.

Reconoció en cualquier caso que “todo el mundo se siente aliviado” por el anuncio en la noche del miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, de que abandonaba las amenazas de imponer aranceles adicionales a países europeos al haber llegado a un principio de acuerdo con la OTAN sobre la seguridad de Groenlandia.

No obstante, Kallas alertó de que, ante la “imprevisibilidad” del último año, la UE debe preparar “planes para diferentes escenarios” porque “un día puede ser de una manera y, al día siguiente, todo puede cambiar”.

En ese contexto, la jefa de la diplomacia comunitaria consideró “importante volver a centrarnos en dónde están realmente los problemas y estos son la guerra en Ucrania, que sigue en curso”.

Dijo que, mientras que Rusia continúa sin hacer concesiones, “cualquier tipo de desacuerdo entre aliados, como Europa y Estados Unidos, solo beneficia a nuestros adversarios, que observan desde fuera y disfrutan del espectáculo”.

“Esperemos que estemos invirtiendo en nuestra relación transatlántica, para que sea más fuerte a la hora de hacer frente a las amenazas que realmente existen”, agregó.

Para Kallas, la UE debe enviar una “señal de fuerza” que debe “provenir de la unidad cuando estamos listos para actuar, para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses”.

“Creo que esta es la señal que debemos enviar, tanto a nuestros adversarios como a nuestros aliados”, enfatizó.

Junta de Paz para Gaza

Kallas también se refirió a la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump y presentada este jueves por el mandatario de la Casa Blanca en el Foro de Davos (Suiza) junto a una veintena de gobernantes, entre ellos el húngaro Viktor Orbán, pese a las reticencias expresadas por la mayoría los líderes europeos.

Hasta ahora, al menos 35 líderes han aceptado formar parte de esta junta, que suscita en cambio dudas debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo hoy un alto funcionario comunitario.

“En la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se preveía la creación de una junta de paz, pero era por un tiempo limitado, hasta 2027, y también se establecía claramente el camino que debían seguir los palestinos para asumir el control”, recordó Kallas.

Aseguró que la UE quiere “trabajar por la paz en Oriente Medio” y que la junta “se limite a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal y como se preveía”.

“Así que, si la reducimos a Gaza, tal y como estaba previsto, entonces también podremos trabajar con ella”, concluyó. EFE

rja/lzu/psh

(foto)