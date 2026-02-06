Kallas: Moscú «no es invencible», su ejército está estancado y su economía se resquebraja

1 minuto

Bruselas, 6 feb (EFE).- La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, defendió este viernes las nuevas sanciones aprobadas por la Comisión Europea contra Rusia porque «perjudican gravemente la economía rusa» y merman su capacidad para la guerra.

«Moscú no es invencible. En el campo de batalla, su ejército se está estancando. En casa, su economía se está resquebrajando», señaló Kallas en redes sociales.

En la misma línea, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, subrayó que las sanciones «funcionan» y la UE seguirá «aplicándolas hasta que Rusia entable negociaciones serias con Ucrania para lograr una paz justa y duradera».

Ambas dirigentes europeas se pronunciaron en este sentido después de que la Comisión Europea (CE) propusiera este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. EFE

