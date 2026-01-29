Kallas: un ejército europeo paralelo a fuerzas armadas de los Estados «solo enturbiaría»

Bruselas, 29 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que no puede imaginar la creación de un ejército comunitario «separado» de las Fuerzas Armadas de cada Estado miembro, ya que tal estructura paralela «solo enturbiaría».

«Todos los países europeos tienen un ejército, y los ejércitos de 23 países también forman parte de las estructuras de la OTAN. No puedo imaginar que los países vayan a crear un ejército europeo independiente. Tienen que ser los ejércitos que ya existen», comentó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

En concreto, fue preguntada sobre la posible creación de un ejército comunitario, posibilidad que ya ha mencionado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a fin de ganar progresivamente más autonomía militar y reducir dependencias de Estados Unidos.

«Tenemos que ver cómo funciona eso en la práctica. Para mí, es comprensible que en el ámbito militar haya que tener una cadena de mando muy clara y comprensible, de modo que, cuando ocurra algo, quede claro quién da órdenes a quién», explicó la ex primera ministra estonia.

En su opinión, «si creamos estructuras paralelas, solo conseguiremos enturbiar el panorama», consideró, y alertó de que en esa circunstancia, «en momentos de crisis, las órdenes pueden quedar en el limbo». EFE

