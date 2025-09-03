Kallas: Xi, Putin y Kim son «un desafío directo» al sistema internacional basado en normas

2 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró que las imágenes de los presidentes de China, Xi Jinping, de Rusia, Vladímir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, juntos este miércoles en Pekín suponen «un desafío directo» al sistema internacional basado en normas.

«Mirando al presidente Xi, de pie junto a los líderes de Rusia, Irán, Corea del Norte en Pekín hoy, esto no es solo una visión antioccidental, sino un desafío directo al sistema internacional construido sobre normas», declaró Kallas en una rueda de prensa tras la reunión semanal de los comisarios europeos.

«No es solo simbólico, la guerra rusa de Ucrania está siendo sustentada por el apoyo de China. Estas son realidades a las que Europa debe hacer frente», dijo.

Agregó que mientras los líderes occidentales se reúnen para centrarse en la diplomacia, «una alianza autocrática está buscando una vía rápida hacia un nuevo orden mundial».

Xi, Putin y Kim llegaron juntos este miércoles a la tribuna de honor instalada en la plaza de Tiananmen de Pekín, poco antes del inicio del desfile militar con el que China conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Kallas también insistió hoy en que Rusia no muestra un deseo de querer poner fin a la invasión de Ucrania y mencionó «los ataques de la noche pasada sobre Ucrania».

«Así que necesitamos abordar las consecuencias de esto. Para Europa solo puede significar una cosa: más apoyo militar, diplomático y económico para Ucrania», declaró, y añadió que, en el caso de que haya una tregua, un ejército ucraniano «fuerte» es la garantía de seguridad «más sólida» para Kiev.

En cuanto al acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea, dijo que está «claro» que el pacto «garantiza estabilidad en la asociación comercial más grande del mundo, proporciona previsibilidad para nuestras empresas y fortalece las relaciones transatlánticas». EFE

jug/rja/psh