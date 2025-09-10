Kallas : el ataque ruso con drones que afectó a Polonia fue aparentemente intencionado
Bruselas, 10 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este miércoles que hay «indicaciones que sugieren» que el ataque ruso con drones que afectó esta madrugada a Polonia fue «intencionado».
«Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren» que fue intencionada, no accidental. EFE
