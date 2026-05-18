Kallas aboga por reorientar fondos de desarrollo dados a países que apoyan a Rusia o Irán

3 minutos

Bruselas, 18 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aludió este lunes a la posibilidad de “reajustar” los fondos para desarrollar infraestructuras en terceros países si éstos benefician a competidores o, en concreto, apoyan a Rusia o Irán.

“Si tenemos proyectos destinados a apoyar a los países y estos acaban beneficiando a nuestros competidores, entonces también debemos estudiar cómo podemos abordar esta situación, ya que no puede seguir siendo así”, indicó Kallas sobre la iniciativa europea Global Gateway ante la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros de Desarrollo de la UE.

“Además, si un socio apoya a Rusia o a Irán, entonces hay que ser flexibles, para que podamos reajustar nuestro compromiso en este caso”, agregó.

La política estonia puso de relieve que los recursos de Global Gateway, que desde 2021 ha movilizado más de 306.000 millones de euros de inversiones público-privadas en proyectos sostenibles en todo el mundo, “son limitados”.

“Significa que debemos actuar de forma más estratégica: hay que determinar dónde nuestra contribución tiene mayor impacto y también dónde coincide con nuestros intereses”, recalcó.

Por su parte, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Sikela, señaló que son necesarias inversiones «que garanticen el suministro de energía y de materias primas esenciales para las industrias europeas».

«Hay que apoyar a las empresas europeas para que abran nuevos mercados en el extranjero, pero, por supuesto, debemos hacerlo de tal manera que también ayudemos a nuestros países socios a crear empleo y a establecer cadenas de valor locales», agregó.

Asimismo, Kallas destacó que los ministros también iban a hablar este lunes del futuro de la acción exterior, “teniendo en cuenta que la ayuda al desarrollo está realmente en declive, aunque vemos que Europa sigue siendo el mayor donante mundial de ayuda humanitaria y al desarrollo”.

“Pero si queremos ser un actor geopolítico, tenemos que adoptar un enfoque más estratégico al respecto”, advirtió, y se refirió a “adaptar” las herramientas de la UE, en concreto la ayuda humanitaria, el comercio y las alianzas en materia de seguridad y defensa, a “las necesidades de nuestros socios”.

Todo ello teniendo en cuenta al mismo tiempo, dijo, “nuestros propios intereses, porque para ser un actor geopolítico tiene que funcionar así”.

Por último, Kallas señaló que en el Consejo analizarían el impacto de la guerra en Irán, que “está claro que afecta a los más vulnerables”.

“Tenemos que ver qué podemos hacer al respecto. Estamos profundizando nuestra cooperación con los actores regionales, los países del Golfo, por ejemplo. Pero también estamos apoyando a la ONU para ayudar realmente a los más vulnerables”, indicó.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que suben los precios de la energía, la inflación, y que hay una “crisis de fertilizantes que afecta a muchos países del mundo y que también podría provocar una hambruna”. EFE

rja/lpc/llb