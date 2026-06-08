Kallas abordará el martes en Irlanda las exportaciones de alúmina a Rusia

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Nicosia, 8 jun (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, tiene previsto abordar el martes con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, las exportaciones de alúmina a Rusia por parte de una empresa irlandesa.

En rueda de prensa en el marco de una reunión informal de ministros de Defensa en Chipre, Kallas dijo que hablará de este tema, así como de las sanciones a Rusia, en su visita a Irlanda.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper indicó por su parte en la rueda de prensa de la Comisión Europea que Kallas se reunirá con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y que abordará con él esas exportaciones, en el marco del apoyo de la UE a Ucrania y la presión de los Veintisiete a Moscú.

Preguntada este lunes por los envíos de alúmina que están llegando a Rusia desde Irlanda, Kallas recordó que ese material no está sujeto a sanciones pero que habría que «analizar más a fondo» el asunto y «quizá imponer sanciones también si eso está ayudando tanto a Rusia a financiar esta guerra».

«Estas cuestiones se plantean en el marco de las próximas sanciones, porque el objetivo de la UE es quitar a Rusia los fondos que reciben de distintas fuentes», dijo Kallas en rueda de prensa.

El viaje de Kallas, que se producirá pocas semanas antes de que Irlanda asuma el próximo 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, se enmarca en la polémica por las exportaciones de grandes cantidades de alúmina a Rusia por parte de la refinería Aughinish Alumina, con sede en Limerick, según el medio Politico.

Hasta ahora la UE no ha sancionado las exportaciones de alúmina, materia prima para la fabricación de aluminio. EFE

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