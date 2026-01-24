Kallas abre visita de alto nivel de la UE en India en la recta final del pacto comercial

Nueva Delhi, 24 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, llegó este sábado a Nueva Delhi, donde el bloque comunitario espera concluir el próximo martes las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la India casi veinte años después de que se iniciasen las conversaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, dio este sábado una «cálida bienvenida» en la red social X a la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas.

«Esta visita llega en un momento oportuno para fortalecer aún más la Asociación Estratégica India-UE, aprovechando el impulso de los frecuentes contactos de alto nivel», añadió.

La jefa de la diplomacia europea se ha adelantado así a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes viajarán este domingo a Nueva Delhi para asistir el lunes como «invitados de honor» al 77º desfile del Día de la República junto al primer ministro indio, Narendra Modi, antes de celebrar el martes la decimosexta cumbre bilateral en la que se confía poder este acuerdo de libre comercio.

La UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial más grande de la UE y representó solo el 2,4 % de su comercio total de bienes en todo el mundo, muy por detrás del 17,3 % que representa el comercio con Estados Unidos y del 14,6 % que supone China, frente a la que el bloque comunitario también quiere reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

Al margen del tratado de libre comercio – cuyas negociaciones empezaron en 2007, se paralizaron en 2013 y se volvieron a retomar en 2021 -, la UE y la India quieren impulsar la inversión y la cooperación en sectores como el digital, el hidrógeno, la energía solar, la maquinara y la fabricación avanzada.

También quieren cerrar un acuerdo de cooperación de movilidad laboral, científica y estudiantil.

Junto al ámbito comercial, el segundo gran acuerdo que cerrarán Bruselas y Nueva Delhi será en materia de seguridad y defensa, extendiendo su colaboración para garantizar la seguridad marítima y hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo. EFE

