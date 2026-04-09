Kallas advierte que los ataques de Israel contra Líbano ponen en riesgo el alto al fuego

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Bruselas, 9 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió este jueves a Israel que sus ataques «desmesurados» contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y pidió que la tregua se extendiera al Líbano.

«Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano», dijo la representante europea a través de redes sociales.

Kallas añadió que los ataques israelíes contra el Líbano de anoche «causaron cientos de muertos (…) lo que hace difícil argumentar que unas acciones tan desmesuradas puedan considerarse legítima defensa».

«Hizbulá arrastró al Líbano a la guerra, pero el derecho de Israel a defenderse no justifica causar una destrucción tan masiva», sentenció.

Asimismo recordó que, tal y como se acordó, el grupo libanés chií Hizbulá «debe desarmarse» y aseguró que la UE «apoya los esfuerzos del Líbano» para ese fin.

Israel ha indicado que ha lanzado más de 100 ataques aéreos contra lo que considera blancos del grupo terrorista Hizbulá, pero que también han alcanzado zonas residenciales.

Tras los ataques israelíes, el grupo libanés anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y EE.UU., que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano. EFE

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