Kallas advierte que pacto de paz sobre Kiev sin UE fracasará y avisa contra «trato sucio»

4 minutos

Bruselas, 13 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, alertó este jueves de que cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania que no tenga en cuenta al club comunitario «fracasará», y también advirtió de que «cualquier solución rápida» al conflicto es un «trato sucio».

La política estonia se expresó en ese sentido en declaraciones a los medios de comunicación durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas y en la que ella participó, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara el miércoles por teléfono con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un primer paso para poner fin a la guerra de Ucrania.

Desde Washington, Trump aseguró ayer que había llegado a un acuerdo con Putin para que ambos países inicien «negociaciones de inmediato» para poner fin a la guerra en Ucrania, país invadido por las fuerzas rusas en febrero de 2022.

«Cualquier acuerdo sin nosotros fracasará porque necesitas a Europa y Ucrania para también implementar el acuerdo. Sin nosotros en la mesa puedes acordar lo que sea, pero simplemente fracasará porque la implementación no está ahí», aseveró Kallas.

«Cualquier solución rápida es un trato sucio que hemos visto antes cuando se trata de Minsk, por ejemplo, y simplemente no funcionará. No detendrá la matanza, no detendrá la guerra», dijo, en referencia a los acuerdos de Minsk para intentar poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia iniciado en 2014.

Kallas estableció un paralelismo entre la situación actual y la cesión de los Sudetes a Alemania en 1938, antes de la II Guerra Mundial.

«Estamos en la situación en la que Chequia ha decidido defenderse y lo único que se espera de nosotros es que les apoyemos con armas, con cualquier cosa que necesiten para que no sea la II Guerra Mundial. Ahora mismo también necesitamos ayudar a Ucrania para defenderse de la agresión para que no haya un conflicto más amplio», apuntó.

Sobre una posible retirada del respaldo militar estadounidense a Ucrania, Kallas consideró que Kiev podría seguir combatiendo frente a Rusia con el apoyo de la UE.

Explicó que el 55 % de la defensa ucraniana la financia la propia Ucrania, mientras que Europa aporta otro 25 % y Estados Unidos, un 20 %.

«Esa es la situación. Si Ucrania decide resistir, Europa respaldará los principios, Europa respaldará a Ucrania. Sí, con un 20 % menos si Estados Unidos decide retirarse, pero aun así Ucrania defenderá los principios de soberanía, integridad territorial y los principios que también Europa representa», manifestó.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que no es “realista” que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia empezó a ocupar sus territorios, ni que pueda ingresar en la OTAN como resultado de un acuerdo de paz.

Subrayó que “Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado”, y agregó que, “en su lugar, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas”.

“Para ser claros, como parte de cualquier garantía de seguridad no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania”, puntualizó.

Sin embargo, Kallas aseguró hoy que no es «una buena táctica de negociación si simplemente entregas todo antes de que empiecen las negociaciones».

«Eso no puede funcionar. El apaciguamiento siempre fracasará», subrayó.

También dijo que la pertenencia a la OTAN es «la garantía de seguridad más fuerte y la más barata».

Afirmó que si la garantía de seguridad es diferente a la adhesión a la OTAN, «la pregunta debe ser respondida por todos sobre cuáles son esas garantías».

«Estar en la OTAN, donde tenemos las estructuras, es la mejor garantía de seguridad», comentó.

«No deberíamos retirar de la mesa nada antes de que hayan empezado las negociaciones porque eso solo juega a favor de Rusia», expresó. EFE

jug/ad