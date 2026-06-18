Kallas apela al «diálogo» tras anunciar Israel que corta «todo contacto» con ella

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Bruselas, 18 jun (EFE).- La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, apeló hoy al «diálogo» cuando surgen «diferencias», después de anunciar Israel que corta «todo contacto» con ella tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

«La UE e Israel tienen muchos vínculos que nos unen. Valoro nuestro diálogo y nuestro compromiso, y estoy abierta a continuar en ese espíritu, de manera respetuosa y constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias», escribió Kallas en la red social X. EFE

jaf/rml