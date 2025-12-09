Kallas asegura que Maduro carece de legitimidad y pide respetar el Derecho Internacional

2 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, carece de legitimidad, y también recalcó que el club comunitario apoya la lucha contra el crimen organizado trasnacional, pero pidió respetar el Derecho Internacional.

«Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad», dijo Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Consideró que para la UE es también «importante mantener la presencia sobre el terreno» y aseguró que el club comunitario se encuentra en contacto «con representantes de la oposición y también apoya la lucha contra el crimen organizado transnacional».

Recordó que en la cumbre del pasado noviembre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) escuchó lo que decían los representantes de los países americanos.

«Es un problema. Estos son desafíos globales que requieren también soluciones globales, cuando se trata del tráfico de drogas. Las drogas están llegando a países europeos y tienen un gran problema con las bandas que se están realmente apoderando de diferentes países», comentó.

También aseguró que en el momento actual «es un completo caos» y las reglas «simplemente no se aplican».

«Nosotros somos los que hemos estado defendiendo las reglas», comentó, y agregó que «todo paso que se dé debe ser acorde con el Derecho Internacional».

Estados Unidos mantiene en la actualidad un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela y en los últimos meses ha realizado ataques contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de ochenta personas. EFE

jug/rja/jgb