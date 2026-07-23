Kallas califica de «inaceptable e ilegal» el ataque hutí a un petrolero de Arabia Saudí

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Bruselas, 23 jul (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, calificó este jueves de «inaceptable» e «ilegal» el ataque reivindicado por los rebeldes hutíes del Yemen contra un barco petrolero de Arabia Saudí en el mar Rojo, y reiteró la necesidad de garantizar la navegación sin obstáculos.

«El ataque contra un petrolero en el mar Rojo es inaceptable, ilegal y agrava aún más una situación ya de por sí inestable en la región», dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un comunicado, añadiendo que «la navegación debe poder realizarse sin obstáculos, tanto en el estrecho de Ormuz como en el mar Rojo».

Arabia Saudí confirmó hoy que un petrolero de propiedad saudí se incendió tras ser atacado en el mar Rojo, horas después de que los hutíes reivindicaran el ataque a dos buques en el marco del bloqueo marítimo que han declarado contra el reino.

El ataque se produce días después de que los hutíes anunciaran un bloqueo marítimo a los puertos saudíes, advirtiendo a las navieras que los buques que cargan o descargan mercancías en esos puertos podrían ser atacados.

En ese sentido, Kallas aseguró que las amenazas de los rebeldes «suponen una amenaza directa para la estabilidad regional y constituyen una peligrosa escalada» y les pidió «poner fin a todas las acciones que pongan en peligro la navegación internacional y la vida de la gente de mar», así como cumplir con el Derecho Internacional.

Finalmente, reafirmó que la operación naval europea Aspides «mantiene su firme compromiso con la protección de la libertad de navegación para todos en el mar Rojo y las aguas internacionales circundantes, de conformidad con su mandato defensivo y su plan de operaciones». EFE

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