Kallas celebra la decisión de Trump de aplazar los ataques a centrales energéticas de Irán

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Nairobi, 23 mar (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó este lunes de «muy positiva» la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

«Creo que la reciente declaración de que no habrá ataques contra la infraestructura energética es una noticia muy positiva», afirmó Kallas en la capital nigeriana, Abuya, en una rueda de prensa tras asistir al VIII Diálogo Ministerial Nigeria-UE.

«Considero que cualquier ataque contra la infraestructura está causando caos en la región y está intensificando aún más esta guerra», añadió la jefa de la diplomacia europea.

Trump anunció este lunes que ordenó al Departamento de Guerra de Estados Unidos posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE. UU. e Irán.

El presidente estadounidense señaló en su red Truth Social que los dos países han mantenido en los últimos dos días «conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Oriente Medio.

Su orden se mantendrá dependiendo «del éxito de las reuniones y discusiones en curso», recalcó el líder republicano.

Desde Irán admiten que ha habido contactos, pero niegan que haya negociaciones.

Trump publicó ese mensaje tras amenazar a Irán con nuevos ataques si no abre «totalmente» el estrecho de Ormuz y después de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas. EFE

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