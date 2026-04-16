Kallas celebra tregua en el Líbano y pide diálogo hacia una paz duradera

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Rabat, 16 abr (EFE).- La Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró la tregua de 10 días anunciada este jueves por Estados Unidos entre Israel y Líbano y confío en que contribuya a abrir negociaciones hacia una paz duradera.

La tregua, dijo durante una rueda de prensa en Rabat, «proporcionaría urgentemente el cese de hostilidades y el alivio necesario para los civiles que han sufrido mucho en las últimas semanas. Esperamos que ambas partes confirmen también este alto el fuego».

«Este alto el fuego debe usarse ahora para alejarse de la violencia y crear espacio para negociaciones hacia una paz más duradera», agregó Kallas, tras reunirse con el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en su primera visita al país magrebí.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona y afecta a la economía mundial, ya que ha dejado prácticamente cerrado el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo de todo el mundo.

Además, la continuación de los ataques de Israel sobre Líbano amenaza el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22..

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se acerca a los 2.200, entre ellos 172 niños, según las autoridades de Beirut. EFE

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