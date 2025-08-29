Kallas condena el fin de pausas militares en Gaza:“No está haciendo las cosas más fáciles”

Copenhague, 29 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) de Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, condenó este viernes el anuncio del Ejército israelí de poner fin a las pausas militares en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, mientras Israel se prepara para ocupar la urbe de un millón de habitantes.

«Sin duda, no está haciendo las cosas más fáciles ni mejores», dijo Kallas en una rueda de prensa tras una reunión informal de los ministros de Defensa europeos celebrada en la capital danesa.

Sin embargo, la jefa de la diplomacia comunitaria se abstuvo de hacer más valoraciones, ya que dijo haber tenido «reuniones todo el día sin los teléfonos y acabo de recibir esta información hace unos segundos».

El Ejército israelí dijo en un comunicado que, a partir de este viernes, «la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa».

Israel anunció estas «pausas humanitarias» a finales de julio de diez de la mañana a ocho de la tarde en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.

Hace veinte días, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tomarán mañana el relevo de las reuniones en Copenhague con la alta representante, en las que se espera que se debata la situación en Oriente Medio y la crisis en Gaza, entre otros temas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este viernes que propondría un plan para «romper» la hambruna inducida por Israel en Gaza, y apostó por ampliar la lista de sancionados «a todos aquellos que quieren malograr» la solución de los dos Estados, así como garantizar que nadie en la UE venda armas a Israel para continuar la guerra.

Durante la reunión se tratará también la solicitud de Suecia y Países Bajos de que la UE adopte medidas más duras contra Israel y el grupo palestino Hamás.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75 % el territorio gazatí ocupado por sus tropas. EFE

