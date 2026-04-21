Kallas confía en que el alto el fuego con Irán siga hasta que haya solución diplomática

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Luxemburgo, 21 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, reconoció que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es «muy frágil» pero confió en que se mantenga hasta que se pueda lograr una «solución diplomática».

«El alto el fuego es muy frágil, pero la diplomacia tendría que tener una oportunidad y espero que el alto el fuego se prolongue hasta que haya una solución diplomática», dijo Kallas a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en la que, entre otros asuntos, se hablará de la situación en Oriente Medio.

Sobre la guerra en Irán, la jefa de la diplomacia europea dijo también que «la libertad de navegación no puede ser reemplazada por esquemas de pago por paso» y subrayó que los Veintisiete apoyan las soluciones diplomáticas.

En ese contexto, añadió que «está claro que hay que abordar las preocupaciones» que plantea la situación de Irán, entre las que mencionó, además del «aspecto nuclear», los programas de misiles, las amenazas híbridas y cibernéticas, así como el apoyo a grupos afines y a Rusia.

Sobre el resto de Oriente Medio, Kallas habló de la presencia hoy del primer ministro libanés, Nawaf Salam, en la reunión para hablar de la situación actual, incluyendo sus conversaciones con Israel, así como de lo que la UE puede hacer para ayudar en relación con la situación en el Líbano y sobre la misión de la UNIFIL, que finaliza este año.

En cuanto a Ucrania, otro de los temas de los que se hablará, dijo que espera que mañana se tomen decisiones positivas sobre el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a ese país ya que Kiev «necesita urgentemente este préstamo, y además es una señal de que Rusia no podrá resistir más que Ucrania».

Sobre el Cáucaso, consideró de «suma importancia» la normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán e indicó que también se va a discutir una nueva misión para Armenia, así como la situación en Georgia.

A este respecto dijo que la posición de la UE es «muy firme»: apoyamos al pueblo georgiano, pero no al gobierno de ese país, «que está llevando las cosas por el camino equivocado».

Finalmente, sobre Sudán, otro tema en la agenda de los ministros hoy, dijo que la UE respalda el proceso liderado por civiles y que, una vez que haya un alto el fuego, los civiles podrían asumir el Gobierno del país. EFE

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