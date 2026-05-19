Kallas cuestiona la efectividad de que la UE suspenda su acuerdo de asociación con Israel

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, cuestionó este martes si suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel ayudaría realmente a mejorar la situación sobre el terreno y recalcó que en cualquier caso no existe el consenso necesario entre los países para avanzar en este caso.

«En lo que se refiere a la suspensión del acuerdo de asociación, necesita el acuerdo de todos y no lo tenemos. No tenemos siquiera una mayoría cualificada. Mi pregunta es siempre si ayudará a mejorar la situación (porque) definitivamente cerrará nuestros canales para hablar con los israelíes, algo que yo hago todo el tiempo», dijo Kallas en una sesión de preguntas ante el Parlamento Europeo.

La jefa de la diplomacia comunitaria señaló que «se puede decir que hablar (con los israelíes) no está generando resultados porque la situación no ha ido a mejor» en Gaza, pero al mismo tiempo se preguntó si «iría a mejor» en el caso de suspender el acuerdo, como piden países como España.

Respecto a la decisión del Parlamento israelí de facultar a los tribunales que juzgan a los palestinos participantes en el ataque del 7 de octubre de 2023 a imponerles la pena de muerte, Kallas señaló que la UE «ha dicho públicamente lo que piensa de esta situación» pero se mostró cauta respecto a tomar represalias por ello.

«Tenemos que tratar a todos nuestros socios de la misma manera, porque tenemos una lista de países con los que tenemos acuerdos de asociación y muchos de ellos tienen la pena capital y están ejecutando a gente. Así que también tendríamos que revisar estos acuerdos si lo suspendemos con Israel», incidió.

En el intercambio de preguntas y respuestas con los diputados, Kallas tuvo un breve encontronazo con la líder de la Izquierda europarlamentaria, la francesa Manon Aubry, que acusó a la ex primera ministra estonia de ser «cómplice del genocidio» en Gaza y recibió por ello una reprimenda de la vicepresidenta de la Eurocámara que en ese momento moderaba la sesión.

«Necesitas un cursillo intensivo sobre cómo funciona la UE», replicó por su parte Kallas. EFE

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