Kallas dice que el uso ruso de misil balístico en Ucrania es «advertencia a Europa y EEUU»

2 minutos

Bruselas, 9 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró este viernes que el bombardeo ruso de esta noche en territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik es «una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos», e instó a aumentar el coste de la guerra para Moscú con más sanciones.

«El uso por parte de Rusia de un misil Oréshnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos. Los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas mediante sanciones más duras», escribió Kallas en su cuenta de X.

La jefa de la diplomacia comunitaria aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no quiere la paz», ya que la respuesta de Rusia a los intentos diplomáticos por poner fin al conflicto «es más misiles y destrucción».

«Este patrón mortal de repetidos ataques rusos a gran escala se repetirá hasta que ayudemos a Ucrania a romperlo», incidió.

Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. EFE

lzu/rja/alf