Kallas dice que es hora de crear una nueva política de la UE para el Ártico

2 minutos

Helsinki, 3 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este martes que ha llegado el momento de crear una nueva política comunitaria para la región del Ártico que refleje los retos de seguridad, los cambios geopolíticos y la rápida transformación del orden mundial.

«Es hora de una nueva política de la UE para el Ártico, una que refleje los tiempos en que vivimos y el mundo que queremos ver, incluyendo un Ártico seguro. Para la Unión Europea, es esencial basar esto en asociaciones sólidas», dijo Kallas durante la conferencia Arctic Frontiers 2026 que se celebra en Tromso (norte de Noruega).

«Esto implica una estrecha cooperación con Noruega, Canadá e Islandia, con quienes ya mantenemos estrechos vínculos y con quienes tenemos -o pronto tendremos, en el caso de Islandia- una asociación en materia de seguridad y defensa», añadió.

Según Kallas, la región del Ártico es crucial para la seguridad transatlántica, por lo que será necesario dedicarle más atención, más recursos y más poderío militar para afrontar la amenaza que supone Rusia, el país más extenso de las ocho naciones árticas.

Kallas recordó que Moscú ha reabierto y modernizado las bases militares soviéticas en el extremo norte y mantiene una de las mayores concentraciones de armas nucleares del mundo en la península de Kola, fronteriza con el noreste de Noruega.

«Europa debe llegar al nivel de años de acumulación militar rusa en la región», subrayó.

Asimismo, afirmó que la OTAN sigue siendo el pilar de la seguridad en Europa, aunque recordó que la Alianza Atlántica y la UE comparten 23 miembros y que actualmente Europa está «firmemente comprometida» con su propia defensa.

«Los Estados miembros de la UE que también son aliados de la OTAN desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que las preocupaciones de la UE en materia de seguridad estén en consonancia con las esbozadas por la OTAN, incluido el Ártico», dijo.

Según la jefa de la diplomacia europea, la seguridad del Ártico no se define únicamente a través del poderío militar, sino también por la resiliencia de las sociedades y de las personas que construyen sus vidas en un entorno impredecible.

«Un Ártico seguro, protegido, habitable y próspero es un bien común global. Depende de nosotros hacerlo realidad y eso es por lo que trabajará la UE, junto con las naciones árticas y en su apoyo. Pueden contar con nosotros», agregó. EFE

