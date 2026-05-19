Kallas dice que la disuasión de la OTAN sigue «intacta» pese reducción de tropas de EE.UU.

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo que la disuasión de la OTAN «permanece intacta» pese al anuncio por parte de Estados Unidos de la retirada de miles de soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, lo que calificó como un «cambio de enfoque hacia el Indopacífico».

«Se previó que EE.UU. podría retirar sus tropas de Europa porque Washington está cambiando cada vez más su enfoque hacia el Indopacífico y el hemisferio occidental. (…) Pero la disuasión de la OTAN permanece intacta, y seguirá manteniendo una fuerte presencia en su flanco oriental porque ahora no es el momento de parecer débil», dijo Kallas en el Parlamento Europeo.

El pasado 1 de mayo se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 uniformados estadounidenses de sus bases en Alemania, en un gesto interpretado como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido «humillado» por Irán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Este martes, los jefes de la Defensa de la Alianza, reunidos en el Comité Militar, señalaron que la próxima salida de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afecta a la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN.

En este sentido, Kallas hizo un llamamiento para que Europa «asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa», lo que significa «aumentar el gasto» en esta materia, así como «cerrar brechas de capacidad y ampliar la producción europea».

«Todo esto conlleva costos. Pero disuadir la agresión es más barato que luchar en una guerra», manifestó.

La jefa de la diplomacia europea reconoció que la UE «enfrenta el entorno de seguridad más peligroso desde el fin de la Guerra Fría», y señaló a Rusia como una de las principales amenazas que «se está preparando para una confrontación a largo plazo con Occidente».

«Los servicios de inteligencia europeos y los oficiales militares tienen la vista clara cuando se trata de Rusia. Que el objetivo final de Rusia no es sólo Ucrania. Es la amenaza para toda Europa», aseveró.

Entre las posibles amenazas que mencionó se encuentran las violaciones del espacio aéreo, los ciberataques, el sabotaje contra infraestructuras críticas y las campañas generalizadas de desinformación que conllevan «una preparación para la defensa de la UE en los próximos tres a cinco años». EFE

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