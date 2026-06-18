Kallas dice que no se pueden negar críticas de la UE a Israel, pero pide mantener diálogo

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Bruselas, 18 jun (EFE).- La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, apeló este jueves a mantener el diálogo con el Gobierno israelí, tras la ruptura de los contactos anunciada por su ministro de Exteriores, pero subrayó que no se puede negar que ha habido críticas hacia las acciones de Israel y que esas conversaciones deben ser «abiertas».

«He tenido discusiones muy buenas, abiertas y francas, a veces muy difíciles, con el ministro (de Exteriores, Gideon) Saar, que considero constructivas, así que queremos continuar con ellas, pero no podemos negar también la crítica y estas conversaciones tienen que ser abiertas», dijo Kallas a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE en Bruselas.

La ex primera ministra estonia señaló que, como representante de la UE, «no siempre hemos estado de acuerdo con los israelíes», por ejemplo con respecto a la violencia de los colonos y las expansión de los asentamientos en Cisjorania que, consideró, «imposibilitan» la solución de dos estados por la que aboga la UE.

«Hemos sido muy críticos», dijo la alta representante, para llamar después a mantener abierto el diálogo.

La jefa de la diplomacia comunitaria se pronunció así después de que Saar anunciase esta mañana que cortaba todo el contado con ella hasta que se retractara «del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio», a raíz de que el medio Euroactiv publicase que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica.

Kallas rehusó pronunciarse sobre comentarios hechos «a puerta cerrada» y remitió a las declaraciones oficiales sobre Israel y Gaza que ha emitido como representante de la UE para clarificar su postura.

«No puedo luchar contra las sombras todo el tiempo», dijo en referencia a las frecuentes publicaciones sobre declaraciones presuntamente hechas por ella.

Saar y Kallas entraron en la mañana del jueves en un cruce de mensaje en la red social X que comenzó con la comunicación del ministro israelí de que cortaba lazos con ella tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

El jefe de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática europea hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

Tras el anuncio de Saar, Kallas apeló en la misma red social al «diálogo» cuando surgen «diferencias» y agregó que «la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel», un mensaje que reiteró después a su llegada a la cumbre.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, confió en que los diplomáticos resuelvan el roce «como entre amigos» y recordó que Kallas representa la posición de la UE, que «habitualmente» apoya a Israel.

El canciller alemán, Friedrich Merz, sin embargo, señaló a su llegada al encuentro que no comparte las palabras supuestamente pronunciadas por Kallas. EFE

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