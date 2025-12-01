Kallas dice que si Ucrania negociara en EEUU junto a la UE tendría más fuerza



Bruselas, 1 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que si Ucrania estuviera acompañada de la UE en sus reuniones en Estados Unidos sobre la paz con Rusia será «mucho más fuerte».

«Los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos», dijo Kallas a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Defensa, preguntada por si cree que Washington puede garantizar una buena solución para Ucrania. EFE

